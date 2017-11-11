نائب إيطالي يطالب وزير الداخلية بالإحاطة حول بعثة إنقاذ المهاجرين.





روما 11 نوفمبر 2017 (وال) - طالب برلماني إيطالي وزير داخلية بلاده "

ماركو مينّيتي " بإحاطة البرلمان حول البعثة العسكرية المختصة بإنقاذ

المهاجرين في البحر المتوسط.

وقال النائب من حزب الحركة الديمقراطية التقدمية " أرتورو سكوتّو" في

تصريحات نقلتها وكالة الانباء الايطالية " آكي " إن المأساة التي وقعت في

المياه الليبية وتحدثت عنها إحدى صحفنا الوطنية المهمة، تبين أن

الانتقادات الموجهة لبعثة الدعم البحري في ليبيا كان لها أساسا من الصحة،

وربما كان على شخص ما أن يفحص ضميره”.

وذكر سكوتّو “أنها مهمة عسكرية لا تتدخل بشكل فاعل للسيطرة على تدفقات

الهجرة، لا تسهم بتهدئة تلك المنطقة من البحر المتوسط، تكسر كل العلاقات

مع المنظمات غير الحكومية ووظيفتها الإنسانية ".

وتابع " إن الوقت مناسب أيضا لإجراء نقاش في البرلمان والبلاد حول

الميزانية المأساوية لهذا التدخل والذي يشبه نتائج معركة بحرية. واختتم

سكوتّو مطالبا الوزير “مينّيتي بالحضور فورا لإحاطة البرلمان”.



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