الآلاف يتظاهرون ضد اجراءات التقشف في البرازيل.





ساو باولو 11 نوفمبر 2017 (وال) - تظاهر آلاف الاشخاص في ساو باولو في

البرازيل في اطار يوم تعبئة ضد اجراءات التقشف الحكومية، من بينها قانون

جديد للعمل سيدخل حيز التنفيذ اليوم السبت.

وتظاهر المحتجون ضد مشروع اصلاح لرواتب التقاعد لا يحظى بشعبية في

المجتمع البرازيلي، وضد موجة الخصخصة الاخيرة التي اعلنتها حكومة الرئيس

" ميشال تامر ".

ودعت اتحادات العمل الرئيسية في البلاد لهذه التظاهرات التي من المقرر ان

تنظم في مدن أخرى من بينها ريودي جانيرو والعاصمة برازيليا.

واطلقت حكومة " تامر" سلسلة من اجراءات التقشف الرامية لمواجهة العجز

الكبير في الميزانية وانعاش الاقتصاد الذي أصابه الركود.

ويسمح قانون العمل الجديد، الذي اقره مجلس الشيوخ في يوليو الفائت ويدخل

حيز التنفيذ اليوم السبت، بعقود عمل أكثر مرونة، ويلغي المستحقات

الاجبارية لنقابات العمال ويجعلها مطالبة بدفع التكاليف القانونية في

الدعاوي القضائية الخاسرة.



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