سقوط طائرة عسكرية ايرانية ومقتل قائدها.





طهران11 نوفمبر 2017 (وال) -اعلن الحرس الثوري الايراني اليوم السبت

سقوط طائرة عسكرية تابعة له من طراز (سوخوي 22) بمدينة (سروستان) بمحافظة

فارس الجنوبية ومقتل قائدها.

ونقلت وسائل اعلام رسمية ايرانية عن الحرس الثوري قوله في بيان ان

الطائرة المذكورة كانت تقوم ببعض المهام التدريبية حينما تعرضت لحادث ادى

الى سقوطها.

واضاف الحرس الثوري انه تم ايفاد فرق الانقاذ الى مكان الحادث دون

الاشارة الى الاسباب التي ادت الى سقوط الطائرة.



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