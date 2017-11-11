وزيرة الشؤون الاجتماعية تشارك في فعاليات الدورة ( 37 ) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالكويت .السبت ، 11-11-2017 - 15:40:00

وزيرة الشؤون الاجتماعية تشارك في فعاليات الدورة ( 37 ) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالكويت .الكويت 11 نوفمبر 2017 ( وال ) - تشارك ليبيا ممثلة في وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق الوطني " فاضي الشافعي " في فعاليات الدورة السابعة والثلاثون لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التى تحتضنها دولة الكويت غدا الاحد .
ويقام على هامش هذه الدورة والتي تشارك فيها ليبيا بعد غياب دام سبع سنوات مؤتمر دولي لدعم الطفل الفلسطيني .
ومن المقرر أن يحضر المؤتمر، وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل العرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية ، ومجموعة من ممثلي المؤسسات الحكومية المعنية بالطفولة .


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