وزيرة الشؤون الاجتماعية تشارك في فعاليات الدورة ( 37 ) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالكويت .

الكويت 11 نوفمبر 2017 ( وال ) - تشارك ليبيا ممثلة في وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق الوطني " فاضي الشافعي " في فعاليات الدورة السابعة والثلاثون لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التى تحتضنها دولة الكويت غدا الاحد .

ويقام على هامش هذه الدورة والتي تشارك فيها ليبيا بعد غياب دام سبع سنوات مؤتمر دولي لدعم الطفل الفلسطيني .

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر، وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل العرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية ، ومجموعة من ممثلي المؤسسات الحكومية المعنية بالطفولة .





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