حملة تطعيمات ضد مرض الأنفلونزا الموسمية خلال الفترة من 18- 30 نوفمبر الجاري .



طرابلس 10 نوفمبر 2017 (وال) يستعد المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتنفيذ

حملة التطعيمات ضد مرض الأنفلونزا الموسمية خلال الفترة من 18- 30 نوفمبر

الجاري في كافة أنحاء ليبيا.

وأفادت مصادر بالمركز وكالة الأنباء الليبية بأن الفئات المستهدفة

بالحملة هي، النساء الحوامل بجميع مراحل الحمل ، وكبار السن من 50 سنة

فما فوق، ومقدمو الخدمات الصحية " العاملون بالمركز الصحية " والمصابون

بالأمراض المزمنة كالسكري والقلب وأمراض الجهاز التنفسي والكلى والجهاز

العصبي ونقص المناعة .

وأوضحت المصادر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض طالب في رسالة عممها

على مشرفو برامج التطعيمات ومدراء مكاتب الخدمات والرعاية الصحية

بالمناطق، تشكيل فرق من العناصر العاملة في برامج التطعيمات بما يتناسب

مع أعداد المستهدفين بالتطعيم.



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