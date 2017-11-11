المنتخب الوطني يلتقي نظيره التونسي مساء اليوم في ختام منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكاس العام روسيا 2018 .





طرابلس 10 نوفمبر 2017 (وال) يتلقي مساء اليوم السبت على تمام الساعة

السابعة بتوقيت ليبيا المنتخب الأول لكرة القدم مع نظيره التونسي في

ختام منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكاس العام روسيا 2018

.

وستقام المباراة بملعب رادس بالعاصمة التونسية وكان المنتخب الوطني قد

أجرى الليلة الماضية آخر تدريب له على ملعب المباراة بحضور جميع اللاعبين

الموجودين في القائمة ما عدا اللاعب " احمد الزوي " الذي اعتذار عن

المشاركة في هذه المباراة بسبب إصابة قديمة وسيخضع لإجراء عملية حسبما

قال .

وقد جرى مساء أمس الجمعة الاجتماع الفني بحضور مندوبي المنتخبان وطاقم

التحكيم ومراقب المباراة تم خلاله تحديد زي كل منتخب والأمور الفنية

للمباراة .

ويخوض المنتخب الليبي اللقاء دون أمل بعد أن فقد فرصة تأهله في المركز

الأخير، فيما يتصدر المنتخب التونسي المجموعة برصيد 13 نقطة ويحتاج

للتعادل فقط ليتأهل للمونديال، ويأتي منتخب الكونغو الديمقراطية في

المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ويلتقي غينيا في نفس التوقيت.



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