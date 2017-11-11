المركز الوطني لمكافحة الأمراض :ينفي تسجيل أي حالة ملاريا في طرابلس .





طرابلس 11 نوفمبر 2017 (وال)- نفى مدير إدارة مكافحة الأمراض المشتركة

التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور " الطاهر الشائبي" تسجيل

أي حالة ملاريا في طرابلس إلى حد الآن داعيا المواطنين إلى عدم الإنجرار

وراء الشائعات وعدم الخوف والهلع .

ونقل الموقع الالكتروني لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني عن "الشائبي"

قوله إن الموجود حاليا حالات من لسع (عض) البعوض التي تؤدي إلى إحمرار

وإنتفاخ مكان اللسعة ؛ وأن هذه الظاهرة متكررة كل سنة لكن عدد الحالات هو

الذي يختلف من سنة إلى أخرى ويمكن علاجها بطرق عديدة يعرفها الأطباء" .

وأضاف " سجلت حالات كثيرة في طرابلس في شهر أكتوبر سنة 2015، وراجت إشاعة

حينها أن ذلك إنفجار وبائي لمرض اللشمانيا الجلدية، ولم يكن الأمر كذلك".

وأكد " الشائبي" أن معظم الحالات تكون من مناطق تكثر فيها برك مائية

ومجاري، وهي المكان المناسب لتوالد البعوض، إضافة إلى أن سقوط الأمطار مع

وجود أجواء دافئة توفر ظروف مثالية لتكاثر البعوض.

وأشار إلى ظهور حالات مشابهة بمدينة بني وليد في شهر أكتوبر من سنة 2016

، وفي سنة 2017، وكانت متزامنة مع أمطار غزيرة، أدت إلى امتلاء وادي

البلاد. وشوهدت أعداد كبيرة من البعوض تخرج من منطقة الوادي قبيل المغرب

لمدة أيام، أصيب خلالها العشرات من المواطنين من مختلف الأعمار".

ونوه "الشائبي" بأن الظاهرة المتسببة عن البعوض، مازالت تحدث في دول

أخرى، وبشكل موسمي في سنوات معينة، عندما تتوافر ظروف بيئية مناسبة

لتكاثر أنواع معينة من البعوض.



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