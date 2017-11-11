فريق النصرلكرة السلة يتفوق على فريق الهلال (71 - 54).





بنغازي 11 نوفمبر 2017(وال)- تفوق الفريق الأول بنادى النصر لكرة السلة

على فريق الهلال بنتيجة 71 نقطة مقابل 53 نقطة في المباراة التي جمعت بين

الفريقين بمجمع سليمان الضراط ضمن مباريات الاسبوع الرابع من الدوري

الممتاز لموسم 2017 - 2018 م .

يشار إلى أن فريق النصر لعب الاسبوع الماضي (الثالث) مع التحدي وتفوق

عليه بـ (100-30) وله مباراتان مؤجلتان من الاسبوعين الأول والثاني مع كل

من : المروج والأهلي بنغازي.



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