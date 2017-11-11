رئيس المجلس الرئاسي يجتمع بالقيادات الأمنية والشرطية بمنطقتي سهل الجفارة وجنزور .

طرابلس 11 نوفمبر 2017 ( وال ) - عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " صباح اليوم السبت اجتماعا بمقر المجلس بمدينة طرابلس، حضره آمر الحرس الرئاسي اللواء "نجمي الناكوع "ووكيل وزارة الداخلية " عبد السلام عاشور " ومديري أمن سهل جفارة العقيد " ناصر نصيف " وأمن جنزور العقيد " كمال الفاندي " ومعاونيهم.

ونقل المكتب الاعلامي لرئيس المجلس تأكيد " السراج " في بداية الاجتماع على المضي في استكمال تطهير منطقة سهل الجفارة من العناصر الإجرامية والقضاء على أوكار الجريمة.

وشدد " السراج " على أهمية عودة مؤسسات الدولة للإضطلاع بمسؤولياتها داخل مناطقها وتفعيل أداءها لتعمل بكفاءة لضمان أمن المواطنين، داعياً كافة عناصر الشرطة والجيش إلى الالتحاق بمؤسساتهم ووحداتهم العسكرية والأمنية.

وتحدث " السراج " عن الأهمية القصوى للأمن في استقرار الوطن مشيراً إلى أنه المدخل لإنعاش الاقتصاد ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين .

هذا وعرضت القيادات الشرطية خلال الاجتماع على رئيس المجلس الرئاسي ما اتخذته من ترتيبات وآليات التنسيق بين المراكز والقيادات على مختلف المستويات وتوفير ما يلزم من استعدادات لتأمين المنطقتين بالكامل.



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