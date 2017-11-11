المركز الوطني لمكافحة الامراض ينفي تسجيل أي حالة ملاريا في طرابلس .

طرابلس 11 نوفمبر 2017 ( وال ) - نفى مدير إدارة مكافحة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور " الطاهر الشائبي " ماتناقلته بعض صفحات التواصل الإجتماعي من تسجيل حالات ملاريا في طرابلس ، مطالبا المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات والأكاذيب.

ورد الدكتور " الشائبي " في بيان له على مانشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بالقول " لم تسجل إلى حد الآن اي حالة ملاريا في طرابلس ، وان الحالات الموجودة حاليا من لسع البعوض وهي تؤدي إلى إحمرار وإنتفاخ في مكان اللسعة ويكون مزعجا ومؤلما ".

وأضاف بأن هذه الظاهرة متكررة كل سنة. لكن عدد الحالات هو الذي يختلف من سنة إلى أخرى، ويمكن علاجها بطرق عديدة يعرفها الأطباء.

وأشار الدكتور " الشائبي " الى أن معظم الحالات سُجلت في المناطق التى تكثر فيها البرك المائية ، وهي المكان المناسب لتوالد البعوض، إضافة إلى أن سقوط الأمطار مع وجود أجواء دافئة توفر ظروف مثالية لتكاثره .

ودعا مدير إدارة مكافحة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الجهات المختصة للاهتمام بهذا الوضع ، مؤكدا في ذات الوقت ان هذه الحالات لا تدعو للخوف أو القلق .