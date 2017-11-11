الضباب الدخاني في باكستان يتسبب في الغاء رحلات جوية بالبلاد .





لاهور 11 نوفمبر 2017 (وال ) - تسبب الضباب الدخاني الكثيف المنتشر منذ

أسبوعين في عدة مناطق باكستانية في تعطيل الحياة العادية وإلغاء رحلات

جوية وارتفاع معدل حوادث الطرق ونقل نحو 15 ألف شخص إلى المستشفيات في

لاهور ومناطق واقعة حولها.

وحسب مصادر باكستانية فقد طوق ستار كثيف من الهواء الرمادي

والملوثات مدينة لاهور الواقعة في شرق باكستان وعدة مناطق بمدن أخرى منذ

نحو أسبوعين مما أدى إلى انعدام الرؤية معظم اليوم.

وقال جام ساجد حسين وهو مسؤول حكومي في خدمة الإنقاذ إن ضعف الرؤية

تسببت في أكثر من 250 حادثا على الطرق مما أدى إلى مقتل 14 شخصا وإصابة

أكثر من 400.

وقال كرمان مالك المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية إن

عشرات الرحلات الجوية أُجلت أو أُلغيت أو تم تحويلها خلال الأسبوع الماضي

أو نحو ذلك.

وقال فيصل زاهور المدير العام للصحة في إقليم البنجاب إن أكثر من 1500

شخص ممن تأثروا بالضباب الدخاني نُقلوا إلى مستشفيات مصابين بالتهابات

تنفسية حادة وحساسية وأمراض أخرى لها صلة بالتلوث في منطقة لاهور.

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