الدفاع المدني البحريني يعلن تمكنه من السيطرة على حريق جراء انفجار بأنبوب نفط غرب المنامة .





المنامة 11 نوفمبر 2017 ( وال) - أعلن الدفاع المدني البحريني في بيان له

اليوم السبت السيطرة على حريق ناجم عن انفجار في خط أنابيب نفطي

بقرية بوري غرب الغاصمة المنامة .

وذكر البيان الذي نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أن شركة نفط

البحرين (بابكو) "قامت بغلق عملية تدفق النفط في الأنبوب المشتعل".

وأضاف البيان أن الدفاع المدني يعمل على إجلاء سكان المنطقة المحيطة

بموقع الحريق قرب قرية بوري التي تبعد نحو 15 كيلومترا عن العاصمة

المنامة.

ولم يتضح سبب الحريق لكن شاهدا من رويترز قال إنه أدى إلى انفجار خط

الأنابيب.

وتعتمد البحرين على حقل أبو سعفة النفطي، الذي تتقاسمه مع السعودية، في

الحصول على معظم نفطها.

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