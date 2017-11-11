العراق يبدأ هجوما لانتزاع آخر بلدة تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي .





بغداد 11 نوفمبر 2017 ( وال) - بدأت القوات العراقية هجوما اليوم السبت

لانتزاع راوة آخر بلدة يسيطرعليها تنظيم داعش الارهابي .

وقالت قيادة العمليات المشتركة بالعراق في بيان إن فرقتي مشاة

ومقاتلين من العشائر يشاركون في الهجوم لاستعادة راوة، وهي بلدة صغيرة

على ضفاف نهر الفرات، وانتزاع السيطرة على المناطق المحيطة بها على طول

الحدود مع سوريا.

واستعادت القوات العراقية الأسبوع الماضي بلدة القائم خلال فترة وصفها

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالقياسية، ولم يعد يتبقى سوى بضعة

جيوب صغيرة تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي.

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