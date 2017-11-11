تنظيم يوم توعوى حول مرض السكري والحمل بمناسبة اليوم العالمي للسكري.





بنغازى 11 نوفمبر 2017 (وال)- تنظم الجمعية الليبية للتمريض

والقبالة، بالتعاون مع مركز بنغازى الطبي، اليوم التوعوي حول مرض السكري

والحمل ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكري الذي يوافق 14 نوفمبر من كل

عام.

وقالت رئيسة الجمعية الليبية للتمريض والقبالة " بشرى التاجوري "

إن " اليوم التوعوي لمرض السكري سيقام بالمدرج الرئيسي بمركز بنغازى

الطبي، وسيصاحبه معرض توعوي ومحاضرات تثقيفية وشروح من قبل مختصين في

مجالات السكري والنساء والولادة والتغذية ".

ووجهت الجمعية الليبية للتمريض والقبالة دعوة بالحضور للأطباء وعناصر

التمريض والقابلات والسيدات اللواتي يخططن للحمل والنساء الحوامل

المصابات بالسكري، والنساء اللواتي كن مصابات بالسكري في حمل سابق ويخططن

للحمل مرة أخرى .

كما يهدف هذا اليوم إلى نشر الوعي الثقافي والصحي والعلمي للحضور

وزيادة الاهتمام من قبل المتلقين حول داء السكري واستخدامات الأنسولين من

قبل المصابين به ، اضافة إلى التعريف بهذا المرض وأعراضه وكيفية الاصابة

به ، ومضاعفاته والعوامل المساعدة على الاصابة به ، وكيفية التعامل معه ،

وأهمية النظام الغذائي لمقاومته وأنواع الأدوية المستعملة وحجم هذا المرض

محليا وعالميا ، خاصة بعد ان تجاوز عدد المصابين بهذا الداء في العالم

360 مليون مصاب وأكثر من 30 مليون شخص في الوطن العربي .

( وال )