الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .









طرابلس 11 نوفمبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* ملخص عام : طقس متقلب مصحوب برياح نشطة مثيرة للأثربة والغبار

وهبوط الرية الأفقية على بعض مناطق ليبيا مع سقوط أمطار متفرقة على مناطق

الشمال الغربي وتشمل غدامس والحمادة وتكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على بعض

المناطق مصحوبة بخلايا رعدية أحيانا .

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* رأس أجدير حتى خليج السدرة - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

تتكاثر للسحب من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة ومن المتوقع

ان تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب

الرعدية وحبات البرد أحيانا مما يودى ذلك إلى تجمع الأمطار فى الاماكن

المنخفضة وجريان بعض الاودية المحلية ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية

غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للاتربة والغبار مما قد تسبب فى هبوط

الرؤية الافقية ، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (13-20) درجة

مئوية تصل اليوم الى (27) درجة مئوية على مصراتة - سرت وأبونجيم وتسجل

انخفاض مساء اليوم .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد مع فرصة سقوط امطار

متفرقة على الخليج - سهل بنغازى والجبل الأخضر ، والرياح جنوبية شرقية

معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا قد تصل إلى (80)كم/ساعة على بنغازى مثيرة

للاتربة والغبار مع هبوط الرؤية الافقية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين (22-26) درجة مئوية ولاتتجاوز (19) درجة مئوية على مرتفعات الجبل

الاخضر تتحول الرياح يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة

السرعة مع تحسن تدريجى فى الرؤية الافقية وانخفاظ فى درجات الحرارة .



* الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة :

السمـاء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على غدامس والحمادة مع

سقوط امطار على مناطق متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا على

غدامس ، والريـاح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على مناطق الجفرة

والقطرون بينما تكون غربية إلى شمالية غربية على باقى المناطق معتدلة إلى

نشطة السرعة أحيانا على أغلب المناطق مثيرة للاتربة والرمال مع هبوط

الرؤية الافقية ، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين( 22-28 ) درجة

مئوية ولا تتجاوز (13) درجة مئوية على غدامس والحمادة تتحول الرياح بعد

مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية على مناطق الجفرة والقطرون مع انخفاظ

فى درجات الحرارة وتحسن فى الرؤية الافقية.



* الكفرة - تازربو - السرير :

السمـاء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة أحيانا ،والرياح

جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلـة إلى نشطة السرعة أحيانا يوم الغد

مثيرة للاتربة والرمال مع هبوط الرؤية الافقية ، ودرجـات الحـرارة القصوى

تتـراوح مابين ( 29-25 ) درجة مئوية .



( وال )