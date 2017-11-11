قوات الاحتلال تحرم عائلة من زيارة نجليها في سجن اقامتها سلطة الاحتلال بجنين .





جنين 11 نوفمبر2017 ( وال) - منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم

السبت، عائلة من جنين من زيارة نجليها في سجن النقب الصحراوي.

وذكر ذوو الأسيرين قصي وعدي الشيخ لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن

سلطات الاحتلال أبلغتهم أثناء توجههم لزيارة أبنائهم في سجن النقب، بمنع

الزيارة لمدة سنة لكافة العائلة، بحجة أن الأسيرين شاركا في "إضراب

الكرامة" الذي نفذه الأسرى في السابع عشر من ابريل الماضي.

وأوضحت العائلة أن إبلاغ كافة العائلة جاء بعد أن منع في البداية

الأب والأم من زيارة نجليهما، مبينة أن قصي يعاني من وضع صحي مترد جراء

إصابته قبل اعتقاله بالرأس ، ومنعت سلطات الاحتلال عنه العلاج المناسب.

وحملت عائلة الأسيرين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياته،

ومناشدة كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية بالوقوف إلى جانبهم.

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