مدير عام مركز البحوث والدراسات الاكتواريّة يؤكد على أهمية توطين العلم الاكتواري داخل ليبيا .









بنغازى 11 نوفمبر 2017(وال)- أكد مدير عام مركز البحوث

والدراسات الاكتواريّة الدكتور" عبد الغفار فرج المنفي " على أهمية توطين

العلم الاكتواري داخل ليبيا الذي يختص بالمستقبل ويعتمد على مبدأ تخمين

المخاطر وحجمها في مجال الصناعات المالية والتأمين عن طريق دراسات ومباحث

علمية في هذا المجال وهو من ضمن أهداف المركز الرئيسية ، مشيرا إلى ان من

الأهداف التي يسعى المركز إلى تحقيقها تأتي في مقدمتها أن يكون كاستثمار

لصندوق الضمان الاجتماعي في مجال البحوث العلمية.

وبيّن أن هذه الدراسات يقوم بها مجموعة من المؤهلين علميًا وذوي خبرة

ومن أشهر تطبيقات هذه الدراسات جداول الحياة وجداول الوفاة وتستخدم في

شركات التأمين بصورة عامة.

وأوضح الدكتور " المنفي " لأن الدراسات الاكتواريّة تعطي قرارًا مفاده

هل المؤسسة المالية قادرة على أن تستمر في المستقبل سواءً على المدى

المتوسط أو المدى البعيد، في ظل الأنظمة والقوانين الموجود حاليًا أم

إنها تحتاج إلى بعض التعديلات في القوانين.

وذكر أن الدراسة الاكتواريّة هي دراسة شاملة وتضم العديد من التخصصات

مثل الرياضيات والإحصاء والاحتمالات والاقتصاد وبرمجة الحاسوب والتمويل

.. مؤكدا على أهمية هذه الدراسة وضرورة وجودها في مختلف القطاعات

والمؤسسات .

وتطرق " المنفي " إلى توضيح المقصود من توطين الدراسات الاكتواريّة ؛

حيث بيّن أن مؤسساتنا التعليمية في ليبيا للأسف لا يوجد علم اكتواري،

مشيرًا إلى أن توطين العلم الاكتواري هو خلق كوادر اكتواريّة داخل المركز

من الخريجين في تخصصات مختلفة كالهندسة والحاسوب والإحصاء والاقتصاد

والمحاسبة وبرمجة حاسوب .

وأفاد الدكتور " المنفي " أن المركز أنشئ بعد أن أصدر رئيس مجلس الإدارة

والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي القرار رقم (179) لسنة 2014 ،

وذلك لغرض إجراء دراسات اكتواريّة في صندوق الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن للمركز مجموعة من

وقال الدكتور " المنفي " إن " المركز يقوم بإعطاء الشباب من الجنسين

دورات تدريبية بحيث يصبحوا اكتوارييّن أو متخصصين في الدراسات

الاكتواريّة مستقبلًا" ، وأن على هؤلاء الشباب عبء كبير بعد ذلك لنشر

الدراسة الاكتواريّة ".

وأكد إن مركز البحوث والدراسات الاكتواريّة يعد أول المراكز الليبية

المتخصصة في مجال الدراسات الاكتواريّة ؛ فهو مؤسسة بحثية تتمتع بالشخصية

الاعتبارية وبالاستقلال المالي وتمارس نشاطها تحت إشراف إدارة الصندوق ،

ومقره بمنطقة الحدائق بمدينة بنغازى .

يذكر أن تعد الدراسة الاكتواريّة نوع من العلوم الخاصة بالمستقبل والتي

تعتمد على مبدأ تخمين المخاطر عن طريق استخدام الطرق الحسابيّة

والإحصائيّة لتقدير حجم المخاطر في مجال الصناعات الماليّة والتأمين.

ولكن وعلى الرغم من أهميتها وازدياد الإقبال على هذا النوع من العلوم منذ

نشر الدراسات والتقارير التي تشير إلى أهمية تلك الوظيفة باعتبارها وظيفة

المستقبل في جميع القطاعات تظل هذه العلوم مجهولة وغير معروفة لدى

الكثيرين في ليبيا.



( وال - بنعازى )