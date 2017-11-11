المركز الوطني للإرصاد الجوية : تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية تؤدى لإثارة الأتربة والغبار على أغلب مناطق ليبيا مع هبوط الرؤية الأفقية وسقوط أمطارمتفرقة .









طرابلس 11 نوفمبر 2017 (وال)- توقع المركز الوطني للإرصاد الجوية حدوث

تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية تؤدى لإثارة الأتربة والغبار على

أغلب مناطق ليبيا مع هبوط الرؤية الأفقية وسقوط أمطارمتفرقة .

وأوضح المركز في نشرة خاصة له بموقع التواصل الإجتماعي ان هذه

التقلبات التي ستبدأ اعتباراً من اليوم السبت وتستمر على مدى ثلاثة أيام

ستصاحبها أمطار جيدة إلى غزيرة أحياناً على بعض المناطق تصحبها خلايا من

السحب الرعدية وحبات البرد أحياناً مما سيؤدى ذلك إلى تجمع الأمطار في

الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية ، بينما تكون خفيفة إلى

متوسطة على غدامس والحمادة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ، بينما

تبدأ السحب الممطرة في التكاثر من مساء اليوم على الخليج - سهل بنغازى

والجبل الأخضر .

ودعا المركز الوطني للإرصاد الجوية السادة المواطنين كافة والجهات

ذات الاختصاص إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من أجل سلامتهم والحفاظ على

أرواحهم .



( وال )