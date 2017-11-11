" سلطنة " عضو لجنة الحوار بمجلس بالنواب: هناك تواصل غير رسمي مع مجلس الدولة من اجل ايجاد الحلول للنقاط العالقة.





طرابلس 11 نوفمبر 2017 ( وال ) - قالت عضو لجنة الحوار بمجلس النواب "

سلطنة المسماري" إن رئيس المجلس وجه رسالة لرئيس لجنة الحوار وطلب منه

الاستمرار في العمل والتواصل مع مجلس الدولة من اجل ايجاد الحلول للنقاط

العالقة.

وأوضحت " المسماري" في تصريح خاص لوكالة (آكي) الايطالية

للأنباء أن "رئيس مجلس النواب خول اعضاء لجنة الحوار بتبني مقترح من

مقترحات التي قدمت حول النقاط التوافقية" .

وأضافت " المسماري " هناك تواصل غير رسمي مع مجلس الدولة للنقاش

حول النقاط الخلافية والوصول الي حلول حتي يتم تضمين هذه النقاط في جلسة

اخيرة" منوهة بأن "هذا ما أكد عليه مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا "غسان

سلامة" بألا رجوع لجلسات نقاش ثالثة في تونس دون اتفاق بين لجنتي مجلس

الدولة ومجلس النواب".

وكانت لجنة الصياغة المشتركة التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى

للدولة قد حددت في جولتها الثانية في تونس الشهر الماضي نقاط التوافق

والاختلاف التي مازالت قائمة، حسبما أفادت حينها البعثة الأممية للدعم في

ليبيا.

وجددت البعثة التزامها بالاستمرار في سعيها لتنفيذ مختلف عناصر

خطة العمل التي طرحها الممثل الخاص في 20 سبتمبر الماضي، وتبناها مجلس

الأمن الدولي والتي تتوج بانتخابات حرة ونزيهة في غضون عام واحد من

إعلانها، لاخراج ليبيا من الانسداد السياسي الراهن وتهيئة مستقبل أفضل

لابنائها".

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