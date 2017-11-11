الأمم المتحدة تحث على ضبط النفس مع قرب إخلاء مخيم لاجئين تديره استراليا.





سيدني 11 نوفمبر 2017 ( وال ) - غادر نحو 20 من طالبي اللجوء أمس

الجمعة مركز احتجاز تديره استراليا في بابوا غينيا الجديدة ومن المقرر

إغلاقه ، لكن ظل به مئات يواجهون إخلاء المكان قسرا.

وذكرت تقارير أخيارية ان نحو 600 شخص يرابطون داخل المركز الواقع في

جزيرة مانوس منذ أكثر من عشرة أيام دون إمدادات غذاء أو ماء منتظمة في

تحد لمحاولات استراليا وبابوا غينيا الجديدة لإغلاق المركز، ووصفت الأمم

المتحدة الوضع بأنه "أزمة إنسانية وشيكة" ، مشيرة الى أن المهلة لإخلاء

المركز تنتهي اليوم السبت.

ويخشى طالبو اللجوء مواجهة أعمال انتقامية إن هم انتقلوا إلى مراكز مؤقتة

تمهيدا لاحتمال نقلهم إلى الولايات المتحدة. وأغلق المخيم الرئيسي يوم 31

أكتوبر وانقطع عنه الماء والكهرباء.

وتستخدم استراليا هذا المركز ومركزا آخر في جزيرة ناورو بالمحيط الهادي

لاحتجاز طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول لسواحلها بالقوارب وتقول إنهم

لن يدخلوا استراليا أبدا حتى وإن كانوا يستحقون اللجوء لأن هذا سيشجع

مهربي البشر في آسيا.

وحثت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة استراليا على أن تجعل قوانين

الهجرة بها متماشية مع المعايير الدولية، وعبرت عن قلقها من الأوضاع في

مانوس وناورو مشيرة إلى المخاوف الأمنية وإلى حالات اعتداء وتحرش جنسي

وإيذاء للنفس وحالات وفاة في ملابسات مريبة.

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