قوات الاحتلال تقوم بإغلاق ووضع اليد على مئات الدونمات في الأغوار الشمالية.





الأغوار 11 نوفمبر 2017 (وال) - أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس

الجمعة، بإغلاق ووضع اليد على مئات الدونمات في منطقتي عين الحلوة وأم

الجمال، بالأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، بأن سلطات

الاحتلال اخطرت بإغلاق منطقتي عين الحلوة وأم الجمال، ووضع اليد على ما

يقارب (550 دونما)، مما يؤدي إلى ترحيل (320 مواطنا) موزعين على (40

عائلة) تسكن المنطقتين.

...( وال ) ...