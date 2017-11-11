المنتخب الوطني يلتقي تونس مساء اليوم بملعب رادس.





طرابلس 11 نوفمبر 2017 (وال)- يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم

مع نظيره التونسي مساء اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة الأخيرة من

التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 .

وستقام المباراة على ملعب رادس بالعاصمة التونسية على تمام الساعة

السابعة بتوقيت ليبيا.

وكان المنتخب الوطني قد أجرى الليلة الماضية آخر تدريب له على ملعب

المباراة بحضور جميع اللاعبين الموجودين في القائمة، ما عدا اللاعب "أحمد

الزوي" الذي اعتذر عن المشاركة في هذه المباراة بسبب إصابة قديمة وسيخضع

لإجراء عملية، حسب قوله.

وقد جرى مساء أمس الاجتماع الفني بحضور مندوبي المنتخبين وطاقم

التحكيم ومراقب المباراة تم خلاله تحديد زي كل منتخب والأمور الفنية

للمباراة.

ويخوض المنتخب الليبي اللقاء دون أمل في التأهل لوجوده في المركز

الأخير، فيما يتصدر المنتخب التونسي المجموعة برصيد 13 نقطة ويحتاج

للتعادل فقط ليتأهل للمونديال، ويأتي منتخب الكونغو الديمقراطية في

المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ويلتقي غينيا في نفس التوقيت.

...(وال)...