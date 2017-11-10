شوبار" تؤكد أن جثمان الشاب الليبي المتوفي بألمانيا سيصل الى أهله ببنغازي اليومين القادمين .

طرابلس 01 نوفمبر 2017 ( وال ) - قالت المستشارة بمكتب النائب " أحمد معيتيق " الدكتورة " هند شوبار " انها تابعت شخصياً مع السفارة الليبية في ألمانيا موضوع الشاب المتوفي بألمانيا " حاتم القندوز " .

وأوضحت " شوبار " ان المتوفي وهو من مواليد مدينة بنغازي ( 24 يناير 1985) طلب اللجوء السياسي في مدينة لايبزيغ شرق المانيا من فترة...وُجد متوفيا من قِبل احد أصدقائه بشقته ( 10 شارع باومان 04229 لايبزيغ) بتاريخ 6 نوفمبر وتم نقله للطب الشرعي بتاريخ 7 نوفمبر الجاري .

وأكدت أن المكتب الجنائي بشرطة لايبزيغ راسل السفارة الليبية بتاريخ 8 نوفمبر و أبلغهم بالوفاة .

وأضافت الدكتورة " شوبار " أن شركة الجثامين التي تتعامل معها السفارة الليبية استلمت الجثمان بالفعل الْيَوْمَ.... و أنه وخلال اليومين القادمين سيصل الجثمان الى أهله بمدينة بنغازي.

وفندت " شوبار " ماروجته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص حرق الجثمان...مؤكدة بأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة .





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