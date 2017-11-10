السفارة الليبية بألمانيا تستلم من السلطات الألمانية مساء اليوم جثمان المواطن الليبي " حاتم القندوز " الذي فارق الحياة هناك وتتخذ اجراءاتها لنقله وتسليمه لاهله ببنغازي .

طرابلس 10 نوفمبر 2017 ( وال ) - أعلن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية أن السفارة الليبية بألمانيا استلمت رسميا من السلطات الألمانية مساء اليوم الجمعة جثمان المواطن الليبي " حاتم القندوز " الذي فارق الحياة بألمانيا ، مؤكدا بأن السفارة تعمل بحرص و جدية على تسليمه لأهله بليبيا وانها أتخذت كافة الإجراءات اللازمة بالخصوص لنقل الجثمان إلى مدينة بنغازي

وقال المكتب الاعلامي بالوزارة في بيان له أنه تابع من خلال إدارة الشؤون القنصلية و إدارة الشؤون الأوروبية و إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة والسفارة الليبية بألمانيا كل هذه الاجراءات وأطلع اسرة المتوفي بها .

وأعرب بيان وزارة الخارجية عن استغرابه لما جاء على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من إتهامات و شائعات عارية تماما عن الصحة حول عدم قيام سفارة ليبيا في جمهورية المانيا الإتحادية بالإجراءات القنصلية الأزمة بشأن المواطن الليبي الذي فارق الحياة في المانيا ، مؤكدا بأن الوزارة تتابع مع السفارة اولا بأول كل الاجراءات المتعلقة بالمتوفي والى حين تسليمه لاهله بمدينة بنغازي .







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