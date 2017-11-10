20 نوفمبر موعدا لانتخابات الاتحاد الليبي للمصارعة.





طرابلس 10 نوفمبر 2017 (وال)- حددت اللجنة الأولمبية الليبية العشرين

من شهر نوفمبر الجاري موعدا لانتخابات المكتب التنفيذي الجديد.

وقد أكد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي الجديد

للاتحاد الليبي للمصارعة "الصديق الضراط" أنه تم تحديد الجلسة الانتخابية

في 20 نوفمبر الجاري.

وسيتم السبت المقبل الإعلان عن قوائم المرشحين بعد فرصة الطعون والبت

فيها وستعلن القوائم النهائية في 16 نوفمبر.

وأضاف "الصديق" أن الانتخابات ستكون بنظام القائمة ووفق مكونات المكتب

التنفيذي الخاصة بالمادة 28 من النظام الأساسي المعدل.

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