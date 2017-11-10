سلطنة عمان تؤكد رفضها التدخلات الخارجية في ليبيا وتدعو لانتهاج الحوار لحل الأزمة الليبية.





مسقط 10 نوفمبر 2017 (وال)- أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء

العُماني " فهد بن محمود آل سعيد" رفض بلاده التدخلات الخارجية في

ليبيا، مبديا استعداد عمان لتقديم الدعم لليبيين للوصول إلى ما يطمحون له

.

وأوضح خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فايز

السراج " الذي يزور مسقط هذه الأيام تضامنه مع الشعب الليبي في هذه

المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا المعاصر ، داعيا جميع الأطراف السياسية

لانتهاج الحوار أسلوباً للحل واستبعاد الحل العسكري.

من جانبه قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إن خارطة الطريق

التي طرحها تتفق مع خارطة المبعوث الأممي إلى ليبيا بضرورة الاحتكام

للشعب من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وصولا إلى بناء دولة

مدنية ديمقراطية حديثة.

وتناولت المحادثات مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية

بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وعدد من القضايا ذات الاهتمام

المشترك.



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