انعقاد الاجتماع الثاني لبلديات التراث العالمي الليبية الخمس غدا ببلدية الخمس.





الخمس 10 نوفمبر 2017 (وال)- تحتضن بلدية الخمس صباح غد السبت الموافق

الــ 11 من شهر نوفمبر الاجتماع الثاني لبلديات التراث العالمي الليبية

الخمس .

وأفادت مصادر بالمجلس البلدي الخمس وكالة الأنباء الليبية بان الاجتماع

سيعقد علي مستوي مندوبي بلديات التراث العالمي أعضاء اللجنة الدائمة

للاتحاد ، كما سيتم تسليم رئاسة الاتحاد من بلدية شحات إلي بلدية الخمس .

ويعد الموقع الأثري " لبدة " الكبرى هو أبرز مواقع التراث العالمي

الليبية حيث سجل في لائحة التراث العالمي عام 1982 م .



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