انعقاد الاجتماع الثاني لبلديات التراث العالمي الليبية الخمس غدا
ببلدية الخمس.
الجمعة ، 10- 11- 2017 - 15:37:00
الخمس 10 نوفمبر 2017 (وال)- تحتضن بلدية الخمس صباح غد السبت الموافق
الــ 11 من شهر نوفمبر الاجتماع الثاني لبلديات التراث العالمي الليبية
الخمس .
وأفادت مصادر بالمجلس البلدي الخمس وكالة الأنباء الليبية بان الاجتماع
سيعقد علي مستوي مندوبي بلديات التراث العالمي أعضاء اللجنة الدائمة
للاتحاد ، كما سيتم تسليم رئاسة الاتحاد من بلدية شحات إلي بلدية الخمس .
ويعد الموقع الأثري " لبدة " الكبرى هو أبرز مواقع التراث العالمي
الليبية حيث سجل في لائحة التراث العالمي عام 1982 م .
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