رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفد من رجال الأعمال العُمانيين والجالية الليبية بسلطنة عُمان.





مسقط 10 نوفمبر 2017 (وال)- التقى مساء أمس الخميس رئيس المجلس الرئاسي

السيد " فائز السراج " مع نخبة من رجال الأعمال العمانيين يضم رؤساء

مجالس إدارة ومدراء لشركات استثمار ومصارف والتقي بعد ذلك بأعضاء من

الجالية الليبية المتواجدة بسلطنة عُمان.

ورحب رجال الأعمال بالسيد الرئيس مؤكدين على العلاقات الوطيدة التي تجمع

الشعبين الشقيقين، وعبروا عن ثقتهم بقدرة الليبيين على اجتياز الأزمة

الراهنة مشيدين بما يتخذه السيد الرئيس من خطوات في هذا الاتجاه.

وأبدى رجال الأعمال الرغبة في المساهمة في عمليات الإعمار ومشاريع البنية

التحتية فور تحقق الاستقرار الذي يبدو حسب رأيهم على بعد خطوات قليلة.

وأكدوا عزمهم على التواصل مع رجال الأعمال الليبيين للعمل على دعم

القطاعات الاقتصادية المختلفة كالنفط والإنشاءات والبنية التحتية وغيرها.

وتحدث رئيس المجلس الرئاسي مبدياً سعادته بلقاء نخبة من رجال الأعمال

وقدم لمحة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، مؤكداً أن الوضع الأمني في

ليبيا تحسن كثيراً وإن الحياة في العاصمة عادت إلى طبيعتها مشيرا إلى أن

عدد من السفارات والشركات الدولية عادت للعمل من ليبيا.

وأقترح السيد الرئيس على رجال الأعمال الالتقاء مع نظرائهم ومسؤولي

الشركات وعلى رأسها المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدا إن الفرصة متاحة

بشفافية أمام جميع الشركات ذات الكفاءة.

بعد ذلك التقى " السراج " مع أعضاء الجالية الليبية وموظفي السفارة

الليبية بمسقط، وهم نخبة من دكاترة الجامعات والمهندسين والأطباء، حيث

قال السيد الرئيس أنه يشعر بالفخر لإثبات الكفاءات الليبية وقدراتها.

كما عبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد " فائز السراج "

عن أمله في أن يتحقق استقراراً في ليبيا ومناخ صحي يقدر الكفاءات

والمبدعين ليعود أبناءها المهاجرين للمساهمة في نهضة الوطن.

وتحدث السيد الرئيس عن خارطة الطريق التي طرحها المبعوث الاممي لآخر

تطورات الوضع السياسي في البلاد، آملاً أن تنتهي حالة الانقسام والصراع

الحالي، واستمع السيد الرئيس لما عرضه أعضاء الجالية من بعض المشاكل

والمصاعب وأصدر سيادته تعليماته لحلها عن طريق وزارة الخارجية والسفارة

الليبية في مسقط.



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