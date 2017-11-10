المجلس الرئاسي يصدر قرار بإنشاء مركز لجراحة وعلاج أمراض القلب في بلدية صبراتة.





صبراته 10 نوفمبر 2017 (وال)-أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

القرار رقم ( 1045) لسنة 2017 ميلادية بشأن إنشاء مركز لجراحة وعلاج

أمراض القلب في بلدية صبراتة في إطار جهود الكبيرة لمسؤول ملف الصحة

بالبلدية لتقديم الخدمات الصحية للمواطن .

ونص القرار في المادة الأولى على إنشاء مركز لجراحة وعلاج أمراض القلب

تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتكون تبعيته وزارة

الصحة ويكون مقره بلدية صبراتة.

ويتولى المركز بحسب المادة الثانية الاختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات

النافذة والقرارات المنظمة لعمل المراكز على أن يعمل بهذا القرار من

تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه بحسب نص القرار.

ويأتي القرار بناء على كتاب عميد بلدية صبراتة المؤرخ في 21 يونيو سنة

2016 ميلادي الذي طالب فيه المجلس الرئاسي بإصدار قرار بإنشاء المركز

لحاجة المنطقة لهذا التخصص.



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