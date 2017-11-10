رئيس المجلس الرئاسي يلتقي مفتي عام سلطنة عمان.





مسقط 10 نوفمبر 2017 (وال)- أستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني السيد " فائز السراج " اليوم بمقر إقامته بالعاصمة العمانية مسقط

فضيلة الشيخ " أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي" ، مفتي عام سلطنة عمان.

ورحب " السراج " بفضيلة المفتي مشيداً بعلمه ودوره في الدعوة والوعظ

والإرشاد وحثه المستمر للأمة الإسلامية على الوحدة ومشاركته الفعالة في

المؤتمرات والندوات الإسلامية.

من جانبه رحب فضيلة المفتي برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

مباركاً زيارته إلى السلطنة ومؤكداً على عمق العلاقات التي تربط الشعبين

الليبي والعُماني.

وتناول اللقاء حاجة مجتمعاتنا الإسلامية إلى التقريب بين المذاهب،

والابتعاد عن ما يثير الفرقة والفتن، وتبني خطاب ديني معتدل وسطي يحارب

الغلو والتطرف.

وأكد فضيلة الشيخ " الخليلي " على أن الدين الإسلامي الحنيف يدعو إلى

التسامح ونبذ العنف.

ودعا السيد الرئيس خلال اللقاء إلى ضرورة التأكيد على نقاط الوفاق بين

المذاهب الإسلامية مشيراً إلى أن نقاط الخلاف فرعية لا يجب ان تكون حائلا

دون التوافق والوحدة.



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