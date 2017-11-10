برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسلم إدارة الخدمات الصحية سرت سيارات إسعاف جديدة ضمن مشروع دعم الاستقرار بالمدينة.





سرت 10 نوفمبر 2017(وال)- سلم المجلس البلدي سرت أمس الخميس سيارتي

إسعاف جديدة إلى جهاز الإسعاف التابع لإدارة الخدمات الصحية بسرت من اجل

تقديم أفضل الخدمات الطبية الاستعجالية و الاسعافية للمرضى والتنقل من

مكان لآخر.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس البلدي سرت في تصريح لوكالة الأنباء

الليبية إن هذه السيارات التي تم تسليمها بديوان المجلس وفقا لمحضر

تسليم من قبل مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالبلدية ومدير فرع

جهاز الإسعاف بسرت هي من ضمن السيارات التي استلمها عميد بلدية سرت في

إطار الدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDB لدعم

الاستقرار بالمدينة.

وأوضح أن المجلس البلدي للمدينة قد سلم أيضا عدد ثلاثة سيارات إسعاف

جديدة أخرى لمستشفى بن سينا التعليمى بسرت مشيرا إلى أن عميد البلدية قد

تسلم هذه السيارات المجهزة والحديثة الجديدة وعددها خمس سيارات من ضمن

اثنا عشرة سيارة في وقت سابق .



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