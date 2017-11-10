توزيع سيولة نقدية بمصرف الجمهورية بسرت على أكثر من ألفى مواطن عن طريق مندوبي المكونات الاجتماعية.





سرت 10 نوفمبر 2017(وال)- وزع مصرف الجمهورية الرئيسي فرع سرت سيولة

مالية نقدية على مواطني المدينة الذين لديهم حسابات جارية بالمصرف .

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس البلدي سرت لوكالة الأنباء الليبية

إن عملية تسليم السيولة النقدية كانت لأول مرة عن طريق المندوبين

للمكونات الاجتماعية التي شكلها عميد بلدية سرت وبالتعاون مع لجنة

التواصل الاجتماعي .

وأوضح المتحدث أن إجراءات تسليم السيولة النقدية كانت منظمة دون ازدحام

بالمصرف وان الذين تسلموا السيولة النقدية أكثر من ألفى مواطن ومواطنة

وان قيمة السحب كانت 750 دينار .

وأضاف المتحدث الرسمي باسم المجلس البلدي سرت أن المصارف التجارية "

التجاري الوطني سرت " و " الجمهورية ابوهادي " و " الصحارى فرع سرت " و

" شمال أفريقيا " سيشرعان في توزيع السيولة النقدية عن طريق مندوبي

المكونات الاجتماعية بسرت لاستلام المبالغ المالية المخصصة وفقا لأعداد

الصكوك المصرفية التي سلمت لإدارة المصرف في وقت سابق.



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