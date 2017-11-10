المركز الوطني للإرصاد الجوية يحذر من حدوث تقلبات جوية متوقعة تدريجيا بداية من مساء اليوم الجمعة .









طرابلس 10 نوفمبر 2017 (وال)- حذر المركز الوطني للإرصاد الجوية من

حدوث تقلبات جوية متوقعة تدريجيا بداية من مساء اليوم الجمعة على مناطق

شمال غرب ليبيا وتشمل غدامس والحمادة .

وقال المركز في تنبيه له تلقت وكالة الأنباء الليبية " وال " على نسخة

منه ان هذه التقلبات سوف تتسبب في رياح نشطة إلى قوية تؤدى لإثارة

الأتربة والغبار وسقوط أمطارغزيرة أحياناً يومي السبت والأحد على بعض

المناطق تصحبها خلايا من الزوابع الرعدية وحبات البرد مما سيؤدي إلى تجمع

الأمطار في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية مع انخفاض ملحوظ

في درجات الحرارة .

وتوقع المركز ان حدوث تأثير هذه التقلبات سيبدأ تدريجياً على المنطقة

الشرقية بداية من مساء يوم السبت .

ودعا المركز الوطني للإرصاد الجوية السادة المواطنين كافة والجهات ذات

الاختصاص إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من أجل سلامتهم والحفاظ على

أرواحهم .



( وال )