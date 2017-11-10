معرض ليبيا الدولي الخامس للتمور والصناعات المصاحبة يحظي باقبال كبير من الزوار.









طرابلس 10 نوفمبر 2017 (وال)- حظي معرض ليبيا الدولي الخامس

للتمور والصناعات المصاحبة بإقبال كبير من قبل السادة المواطنين من داخل

مدينة طرابلس ومن خارجها .

وقد شهدت أيام المعرض الذي أقيم في الفترة من 06 إلى 09 نوفمبر الجاري

حرص الزوار على شراء التمور بمختلف أصنافها وبعض الصناعات القائمة عليه ،

وكذلك بعض المشغولات من سعف النخيل ، اضافة إلى التعرف على المعروض من

انتاج التمور والصناعات القائمة عليه .

وشارك في هذا المعرض الذي اشتمل على العديد من الاجنحة التي ضمت مختلف

أنواع وأصناف التمور التي تزخر بها مختلف المدن والواحات الليبية العديد

من المناطق والمصانع المنتجة للتمور وهي ودان ، الجفرة ـ مصنع الواحة

لتعبئة وتغليف التمور ، وشركات متعددة منها باسقات ودان ـ جمعية انسام

الحرية ـ مزارع ابناء حسونة للتمور وشركة بيداء الجنوب واوجلة ، اجخرة

منطقة الواحات وشركة النهضة ، والمذاق الرفيع ، وشركة الشجرة الطيبة

والنخلة الذهبية ، والنخيل وكنوز الواحة بالاضافة الى مشاركة احدى

الشركات الفرنسية بعرض منتوجاتها.

وصاحب المعرض الذي أقيم برعاية مركز تنمية الصادرات الذي يعمل على

الاهتمام بتنمية الاقتصاد الوطني اقامة ندوة علمية حول منتوج التمور في

ليبيا وكيفية تحسين جودته وطرق تصديره .

يذكرأن ليبيا تمتلك ثروة هائلة من النخيل تتجاوز ثمانية ملايين نخلة،

تُنتج نحو 300 صنف من التمور المختلفة، وفق بيانات هيئة الزيتون والنخيل

الليبية، ويستهلك الليبيون نحو 65 ألف طن من التمور، بينما يتم توجيه

الكميات الفائضة عن الحاجة للتصدير.

كما تنتج مدن هون وودان وسبها وغدامس منذ القدم ولا تزال ، أجود وأرقى

أصناف التمور على مستوى ليبيا ، إضافةً إلى انها تعد من أهم المدن الغنية

بموروثها التراثي والفني .



(وال)