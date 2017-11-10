ورشة عمل لمناقشة آلية تنفيذ برنامج الشرطة والأمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا .





طرابلس 10 نوفمبر 2017 ( وال )- أقيمت بفندق كورونتيا بمدينة طرابلس

ورشة عمل لدراسة وتقييم وثيقة التعاون المشتركة بين كل من وزارتي

الداخلية والعدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

وحضر ورشة العمل الخاصة بوضع آلية تنفيذ برنامج الشرطة والأمن التابع

لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا كل من مدير البرنامج الإنمائي

في ليبيا ومنسق العام للبرنامج دكتور "خالد الكانوني" ومندوبين عن وزارتي

الداخلية والعدل ومدراء إدارات التدريب وبعض الخبراء الأمنيين المكلفين

من وزارة الداخلية.

وأوضح مصدر بمكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن هذا البرنامج

المطروح مدته الزمنية 24 شهر ، وذلك لإيجاد صيغة شراكة تهدف إلى تطوير

الأداء الأمني لوزارة الداخلية والتعاون المشترك مع وزارة العدل.



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