جامعة الحاضرة للعلوم الإنسانية والتطبيقية
تعتزم إقامة ندوة علمية حول التلوث البحري والمياه الجوفية
طرابلس 10 نوفمبر 2017 (وال)- تعتزم جامعة الحاضرة الأهلية للعلوم
الإنسانية والتطبيقية إقامة ندوة علمية حول التلوث البحري والمياه
الجوفية ، وذلك ي
الجمعة ، 10- 11- 2017 - 12:00:00
وستطرح خلال هذه الندوة التي سيحضرها عدد من الخبراء والمختصين العديد من
المحاور ذات العلاقة بموضوع الندوة مثل الوقاية من التلوث البحري ومواجهة
التلوثات النفطية في البحر ، وطرق مكافحته ، وتأثيرات تداخل مياه البحر
مع المياه الجوفية ، اضافة إلى التطرق إلى المعدات الخاصة بمكافحة التلوث
البحري بالنفط .
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