جامعة الحاضرة للعلوم الإنسانية والتطبيقية تعتزم إقامة ندوة علمية حول التلوث البحري والمياه الجوفية طرابلس 10 نوفمبر 2017 (وال)- تعتزم جامعة الحاضرة الأهلية للعلوم الإنسانية والتطبيقية إقامة ندوة علمية حول التلوث البحري والمياه الجوفية ، وذلك ي



وستطرح خلال هذه الندوة التي سيحضرها عدد من الخبراء والمختصين العديد من

المحاور ذات العلاقة بموضوع الندوة مثل الوقاية من التلوث البحري ومواجهة

التلوثات النفطية في البحر ، وطرق مكافحته ، وتأثيرات تداخل مياه البحر

مع المياه الجوفية ، اضافة إلى التطرق إلى المعدات الخاصة بمكافحة التلوث

البحري بالنفط .



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