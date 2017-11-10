جامعة الحاضرة للعلوم الإنسانية والتطبيقية تعتزم إقامة ندوة علمية حول التلوث البحري والمياه الجوفية طرابلس 10 نوفمبر 2017 (وال)- تعتزم جامعة الحاضرة الأهلية للعلوم الإنسانية والتطبيقية إقامة ندوة علمية حول التلوث البحري والمياه الجوفية ، وذلك يالجمعة ، 10-11-2017 - 12:00:00


وستطرح خلال هذه الندوة التي سيحضرها عدد من الخبراء والمختصين العديد من
المحاور ذات العلاقة بموضوع الندوة مثل الوقاية من التلوث البحري ومواجهة
التلوثات النفطية في البحر ، وطرق مكافحته ، وتأثيرات تداخل مياه البحر
مع المياه الجوفية ، اضافة إلى التطرق إلى المعدات الخاصة بمكافحة التلوث
البحري بالنفط .

( وال

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