خبراء صينيون ويابانيون يدرسون التعاون فى مجال المحيطات .





هايكو10 نوفمبر 2017 (وال)-استكشف خبراء من الصين واليابان فرص تعزيز

التعاون فى مجال المحيطات بين البلدين عن طريق حوار عقد فى هايكو حاضرة

مقاطعة هاينان بجنوب الصين.

وقد عقد الحوار بين الصين واليابان لعام 2017 بخصوص شئون المحيطات يوم

الأربعاء الماضي بالمشاركة بين المعهد الوطنى الصينى لدراسات بحر الصين

الجنوبى ومعهد الصين لدراسات الحدود والمحيط بجامعة ووهان والمعهد

اليابانى لبحوث سياسات المحيطات بمؤسسة ساساكاوا للسلام .

وقد حضر الحوار ما يقرب من 50 خبيرا وعالما من المعاهد والجامعات الصينية

واليابانية والمؤسسات الفكرية.

وقال وو شى تسون رئيس المعهد الوطنى لدراسات بحر الصين الجنوبى "ان الصين

واليابان يمكن ان يعززا التعاون فى مجال البحث والإنقاذ البحرى وإقامة

منصة لتبادل المعلومات".

واضاف انه يتعين على الدولتين القيام بواجباتهما وتنفيذ تعهداتهما فيما

يتعلق بحماية البيئة البحرية وتعزيز التعاون فى هذا المجال.

كما اقترح وو أن تعزز الصين واليابان التعاون فى مجال صيد الأسماك وتعزيز

ادارة الصيد وحل مشاكل الصيد فى المياه المتنازع عليها.

وقال اتسوشى سونامى الذى يتولى مسئولية معهد بحوث سياسة المحيطات

اليابانى ان الحوار يتوقع ان يحدد اتجاه التعاون فى مجال المحيطات بين

البلدين من خلال مناقشات معمقة.

وقد بدأ الحوار فى هذا المجال بين البلدين فى 2016 لتوفير منصة للتبادلات

الأكاديمية لتعزيز التنسيق والتعاون فى الأمن البحرى وادارة المحيطات بين

البلدين.