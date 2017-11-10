شيخ الأزهر يبدي الاستعداد لدعم ايطاليا في جهودها لـ”محاربة الإرهاب”.





روما 10 نوفمبر 2017 (وال)- أعرب شيخ الأزهر أحمد الطيب خلال لقاء مع

رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني بمقرالحكومة في روما عن استعداد

الازهر لدعم ايطاليا في جهودها لمحاربة الإرهاب .

وذكر بيان للازهر أنّ جينتيلوني أعرب عن تقديره للدور الكبير والبارز

للمؤسسة السنية الازهرية الذي يقوم به في مكافحة التطرف والإرهاب ونشر

ثقافة الحوار بين الأديان من أجل تعزيز السلام .

ونهوه البيان بأن “الأزهر ومجلس حكماء المسلمين يقودان جهودا حثيثة

في الحوار بين الشرق والغرب مؤكدا على ضرورة تنسيق الجهود في مجال مكافحة

الإرهاب والقضاء على التطرف والتعصب والإسلاموفوبيا وتجفيف منابعه.