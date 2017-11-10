السيسي: لست مع الحرب، وأمن الخليج خط أحمر.





القاهرة 10 نوفمبر 2017 (وال)-دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى

تفادي نشوب نزاع مسلح بين السعودية وإيران وذلك وسط تصاعد التوتر بين

الجانبين في الأيام القليلة الماضية .

وأعرب السيسي عن دعمه للسلطات السعودية في إطار الحملة التي أعلنتها قبل

أيام لمكافحة الفساد والتي طالت أمراء ووزراء حاليين وسابقين.

وحث الرئيس المصري خلال لقاء مع صحفيين على هامش أعمال منتدى شباب العالم

بمنتجع شرم الشيخ إلى "الحوار والنقاش" لحل الأزمات قائلا إن "المنطقة

بها ما يكفيها من اضطرابات".

وشدد الرئيس المصري في الوقت نفسه على أن "أمن الخليج خط أحمر بالنسبة

لنا ويجب على الآخرين عدم التدخل في شؤوننا والابتعاد عن التصادم".