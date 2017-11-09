المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس التحدي لكرة القدم بنيروبي.





طرابلس 09 نوفمبر 2017 (وال)- أوقعت قرعة بطولة كأس التحدي لكرة القدم

منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الثالثة، والتي سينظمها اتحاد سيكافا

بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 25 نوفمبر الجاري إلى 10 ديسمبر

القادم، بمشاركة 12 منتخبا أفريقيا.

وسيخوض منتخبنا الوطني أولى مبارياته المقررة في الدور الأول أمام

السودان يوم الأحد 26 نوفمبر، ويلتقي في الثانية جنوب السودان يوم الخميس

30 نوفمبر، ويختتم مبارياته أمام تنزانيا يوم الأحد الثالث من ديسمبر

القادم.

وقد جاء منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبات

تنزانيا والسودان وجنوب السودان.

وستقام البطولة التي ينظمها اتحاد سيكافا، الذي يضم اتحادات دول شرق

ووسط أفريقيا، بمشاركة منتخبات السودان وجنوب السودان وجيبوتي وإريتريا

والصومال وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبروندي، بالإصافة

إلى منتخبنا الوطني ضيف الشرف.

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