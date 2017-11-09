الصربي " برانكو " مدربا لفريق أهلي طرابلس الأول لكرة القدم.





طرابلس 09 نوفمبر 2017 (وال)- تعاقدت إدارة نادي أهلي طرابلس رسميا مع

المدرب الصربي " برانكو " لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، الذي يستعد

لخوض مباراة الدور الرباعي، المقررة يوم الخميس القادم 16 نوفمبر الجاري

أمام فريق التحدي بملعب امساعد.

وتم اختيار الصربي "برانكو" لتدريب الفريق الأول بعد فسخ مجلس

إدارة نادي الأهلي طرابلس عقد المدير الفني السابق المصري "طلعت يوسف"

بالتراضي.

وكان مجلس إدارة النادي قد كلف بصورة مؤقتة المدرب الوطني " عادل

خزام " بالإشراف على تدريب الفريق.

وجاء تأهل فريق أهلي طرابلس للدور الرباعي عقب اختتام مبارياته

ذهابا ضمن مجموعته الرابعة في الترتيب الأول برصيد 14 نقطة جمعها من

أربعة انتصارات وتعادلين

يذكر أن الفريقين الفائزين في مباراتي الدور الرباعي سيلتقيان في

النهائي يوم 21 نوفمبر الجاري، لتحديد المركزين الأول والثاني لتمثيل

ليبيا أفريقيا في بطولتي الأندية أبطال الدوري والكأس للموسم الرياضي

2018 . ...(وال)...