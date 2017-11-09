رئيس المجلس الرئاسي يجري محادثات في مسقط لتطوير التعاون الثنائي بين ليبيا وسلطنة عمان

مسقط 09 نوفمبر 2017 ( وال ) - أجري رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج محادثات مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني " فهد بن محمود آل سعيد " .

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تناولت المحادثات مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وعدد من القضايا ذات الأهتمام المشترك .

وحضر المحادثات وزير الخارجية المفوض " محمد سيالة " وأعضاء الوفد المرافق للسراج .

كما حضرها عن الجانب العماني وزير الشؤون الخارجية " يوسف العلوي " وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بسلطنة عمُان.

وأكد " فهد بن محمود آل سعيد " في بداية الاجتماع على دعم سلطنة عمُان للجهود التي يضطلع بها السراج لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الوفاق الشامل في إطار الاتفاق السياسي، مشيرا الى تضامنه مع الشعب الليبي في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه المعاصر والتعبير عن استعداد السلطنة لتقديم السند للشعب الليبي في كل ما يطمح إليه من عزة وكرامة في كنف الوحدة والاستقرار، وجدد موقف بلاده الرافض للتدخلات الخارجية ودعوته لجميع الأطراف السياسية الليبية لانتهاج الحوار أسلوباً للحل واستبعاد الحل العسكري.

كما عبر عن رغبة بلاده في تنمية العلاقات مع ليبيا وفى مختلف المجالات. من جانبه عبر السراج عن الشكر والامتنان، لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة .

وقال " أن زيارته توفر فرصة طيبة للتشاور والتنسيق وتعزيز وتبادل الآراء والأفكار حول مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية محل أهتمام بلدينا" .

واستعرض السراج تطورات الموقف السياسي في ليبيا وما بذله المجلس الرئاسي من مساعي من أجل الخروج من الأزمة الليبية الراهنة، والعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة تضم مكونات المجتمع الليبي وتنهي حالة الانقسام، وفقاً لما ورد بالاتفاق السياسي الليبي الذي يستمد مشروعيته من توافق الليبيين بٌعيد حوار وطني استمر لأكثر من عام.

وأكد السراج ان من أولى أولويات حكومة الوفاق الوطني رفع المعاناة عن الشعب الليبي، وتحقيق الامن والاستقرار .

كما تحدث عن ما سبق وان طرحه من خارطة طريق لحل الازمة الراهنة والتي تتفق مع خارطة الطريق التي أعلنها المبعوث الأممي الى ليبيا في ضرورة الاحتكام للشعب من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وصولا إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة .

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بمواقف سلطنة عُمان الداعمة للشعب الليبي وبالسياسة التي ينتهجها السلطان " قابوس بن سعيد " والتي تتسم بالاتزان والحكمة وبعد النظر .

كما عبر عن امتنانه لاستضافة السلطنة للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي التي عقدت اجتماعاتها بمدينة صلالة، والتي كان لها دور مهم في توافق الليبيين للخروج بمشروع الدستور،

هذا وأتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمارات ، و عقد اجتماعات بين المسؤولين في البلدين لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما.



... ( وال ) ...