الجزائر وموريتانيا يوقعان على اتفاق انشاء مركز حدودي بري يهدف الى ترقية التعاون الاقتصادي والأمني.



نواكشوط 9 نوفمبر2017 (وال)- وقعت الجزائر وموريتانيا بنواكشوط على

اتفاق يتعلق بانشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك

يهدف الى تكثيف التعاون الاقتصادي وتنقل الاشخاص بين البلدين.

وبموجب الاتفاق يطبق كل طرف الاجراءات القانونية و التنظيمية و

الادارية داخل حدوده الدولية فيما يتعلق بتنقل الاشخاص ومرور البضائع

وعبور وسائل النقلي مع وضع الية تعاون في مجال شرطة الحدود والاجراءات

الجمركية لاسيما في مجال مراقبة التنقلات وتامين المراكز الحدودية

البرية وعقد اجتماعات دورية و تنسيقية بين مصالح المركزين الحدوديين من

الجانبيين من اجل تبادل المعلومات و مناقشة المسائل المشتركة.

كما يلزم الاتفاق الطرفين بتطوير المركز الحدودي البري بغية التحضير

الفعال لوضع حيز التنفيذ توصيات المنظمة العالمية للجمارك المتعلقة

بالمراقبة المنسقة للحدود وإحداث مركز مشترك عند استكمال الشروط اللازمة

لا سيما التبادلات التجارية بين البلدين.