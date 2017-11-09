الموارد البشرية تمنح شهائد حضور للمشاركين في دورة أسس مكافحة العدوى.





طرابلس 9 نوفمبر2017( وال )- أقيم بمركز طرابلس الطبي صباح اليوم حفل

تم خلاله منح الشهائد على المشاركين فى الدورة التدريبية التى اقيمت تحت

شعار (أسس مكافحة العدوى في عيادات ومراكز الأسنان.

واستهدفت الدورة تدريب أطباء وعناصر تمريض وفنيي الأسنان في كلاً من

مركز خدمات الاسنان طرابلس والعيادة المجمعة الذهبية طريق المطار ومركز

طرابلس الطبي والعيادة المجمعة الذهبية البدري ومركز خدمات الأسنان

تاجوراء وعيادات مراكز الإصلاح والتآهيل ومركز الشهيد عطية الكاسح

بالكفرة والمركز الصحي وسعاية ابديري . وأشارت المسؤولة عن البرامج التدريبية بإدارة الموارد البشرية "إيضاح

حامد"؛ الى أن هذه الدورة التدريبية تم تنفيذها برعاية شركة الأسل لخدمات

مكافحة العدوى.وبلغ عدد المشاركين بلغ 52 متدربأ تحصل 22 منهم على تقدير

ممتاز في امتحان التقييم النهائي و16 على تقدير جيد جداً و7 على تقدير

جيد بينما لم يستطع 7 منهم اجتياز الامتحان.

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