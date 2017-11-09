الاِستعداد لاِنطلاق المؤتمر الثّاني لأَطباء السّكري في بَنغازي .





بنغازي 9 نوفمبر 2017 (وال)- كشف مركز بنغازي لتشخيص وعلاج مرض

السكري عن استكمال الاستعدادات لانطلاق المؤتمر الثاني لأطباء السكري في

بنغازي خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبرالجاري.

وقالت اللجنة الإعلامية للمؤتمر إن عدد الأطباء المشاركين في المؤتمر

وصل إلى 130 طبيبا وطبيبة من مختلف مدن ليبيا.

وأضافت أن المحاضرات العلمية ستُعقد في الجامعة الدولية للعلوم الطبية

خلال الفترة المسائية،كما ستكون هناك زيارات ميدانية لمركز السكري

الأبيار،البيضاء، الجبل الأخضر .

وأشاراللجنة إلى أنه سيكون هناك محاضرات ولقاءات عمل تقام في مدرجات كلية

الطب البشري في بلدية البيضاء، إلى جانب إصدار نشرة يومية عن ملتقى أطباء

السكري .

... (وال بنغازى)....