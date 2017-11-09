إختتام البرنامج الحِواري حول "المُشاركة الاِنتخابية للمَرأة" في المَرج .





بنغازى9 نوفمبر 2017 (وال )- اختتمت في قاعة كلية التربية في بلدية

المرج، البرنامج الحواري حول "المشاركة الانتخابية للمرأة" بمشاركة

المهتمين والمختصين في الشؤون السياسية وشؤون المرأة،بإشراف منظمة المروج

النسائية.

وقال رئيس منظمة المروج النسائية ناجية عوينة إن البرنامج الحواري استهدف

المختصين في الشؤون السياسية، والمرأة الراغبة في خوض الانتخابات والدخول

في المناصب السياسة .

وأوضحت "عوينة " أن البرنامج الحواري الذي اختتم يوم الإثنين الماضى تركز

على التعريف بالعملية الانتخابية، وآلية الترشيح للانتخابات،كذلك مناقشة

القوانين المنظمة الانتخابات،والتحديات والعوامل المحبطة والمساندة

للمرأة في ليبيا.

....( وال بنغازى)...