منظمة العلوم والأحياء البحرية تنظم مؤتمرًا علميًا في مدينة درنة .





بنغازى 9 نوفمبر 2017 (وال ) - نظم مطلع هذا الأسبوع المؤتمر العلمي

الأول لمنظمة العلوم والأحياء البحرية في مدينة درنة تحت شعار ( الأنواع

الغازية في المياه الإقليمية الليبية).

واشتمل المؤتمر الذي أقيم برعاية صندوق الضمان الاجتماعي درنة,

وبالتعاون مع جامعة عمرالمختار العديد من المحاور , التي قدمت من أساتذة

وأعضاء هيأة التدريس في مختلف التخصصات.

ويعالج المؤتمر القضايا المائية من تدفق الهجرات المتتالية نحو الشواطئ

الليبية النافع والضار منها، وأيضا مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في

التوعية ودورها عبر تقديم العديد من الورقات البحثية.

....( وال بنغازى)....