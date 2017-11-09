الإعصار دامري يقتل 106 في فيتنام .





دانانج (فيتنام) 9 نوفمبر2017 ( وال ) - أدى الإعصار دامري إلى مقتل

106 أشخاص ليصبح الأكثر تسببا في سقوط قتلى في فيتنام هذا العام في حين

بدأ تصريف المياه من خزانات شارفت على الفيضان مع استعداد البلاد

لاستضافة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك).

وقالت لجنة وطنية معنية بالبحث والإنقاذ إن السلطات تأكدت يوم

الأربعاء من أن عدد قتلى الإعصار الذي اجتاح فيتنام يوم السبت وصل إلى

106 إضافة إلى 25 مفقودا و197 مصابا. واجتاحت فيتنام هذا العام 12 عاصفة

كبرى.

وقالت السلطات إن جهودا مضنية تبذل لتجنب وقوع فيضان في المنطقة

المحيطة بمدينة دانانج بوسط البلاد التي ستستضيف زعماء من بينهم الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي

فلاديمير بوتين الذين يشاركون في قمة (أبك) هذا الأسبوع.

وقالت اللجنة التوجيهية للحماية من الكوارث إن عملية تجري لسحب المياه

من 49 خزانا فيما تستمر مراقبة مستويات المياه في الخزانات الكبرى.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار حتى نهاية يوم الأربعاء على أن تخف

حدتها بحلول يوم الخميس.

وبدأت اجتماعات منتدى أبك يوم الاثنين ومن المتوقع أن ينضم ترامب وشي

وبوتين إلى زعماء آخرين في قمة مقررة يومي الجمعة والسبت المقبلين.