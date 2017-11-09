عضو المجلس الرئاسى يجتمع مع أعضاء المجالس البلدية لتدليل الصعوبات التي تعترضها.





طرابلس 9 نوفمبر2017( وال )- أجتمع عضو المجلس الرئاسي وزير المجالس

المتخصصة د" محمد عماري "بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس اليوم مع عددا من

أعضاء المجالس البلدية، حيث تم مناقشة جملة من المواضيع التي تتعلق

بالعمل الإداري للبلديات.

كما تناول الاجتماع امكانية نقل الاختصاصات للبلديات، والإيرادات الخاصة

بها، بالإضافة إلى التنظيم الداخلي للبلديات، وجملة من القضايا التي تهم

العمل المحلي.

كما بحث الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تعترض عمل البلديات وإيجاد

الحلول المناسبة لها.

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