رئيس المجلس الرئاسي يصل مسقط في زيارة رسمية لسلطنة عمان .
الخميس ، 09- 11- 2017 - 11:23:00
مسقط 09 نوفمبر 2017 ( وال ) - وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
الوطني " فائز السراج " مساء أمس الأربعاء إلى مسقط في زيارة رسمية
لسلطنة عمان تستغرق يومين.
ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد كان في استقبال " السراج "
لدى وصوله إلى مطار مسقط الدولي وزير الشؤون الخارجية " يوسف بن علوي بن
عبدالله " و " سنية غومة " القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بمسقط وعدد
من أعضاء السفارة الليبية والجالية الليبية في السلطنة، وجرى لسيادته
والوفد المرافق له استقبال رسمي واستعرض الرئيس حرس الشرف.
وتوجه " السراج " بعد ذلك إلى قاعة كبار الشخصيات حيث رحب " العلوي "
برئيس المجلس الرئاسي والوفد المرافق له مؤكدا على عمق العلاقات التي
تربط البلدين الشقيقين .
من جانبه عبر " السراج " عن شكره على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال،
وأعلن عن تطلعه لتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين بما يخدم مصالح
الشعبين الشقيقين.
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