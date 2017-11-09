رئيس المجلس الرئاسي يصل مسقط في زيارة رسمية لسلطنة عمان .





مسقط 09 نوفمبر 2017 ( وال ) - وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني " فائز السراج " مساء أمس الأربعاء إلى مسقط في زيارة رسمية

لسلطنة عمان تستغرق يومين.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد كان في استقبال " السراج "

لدى وصوله إلى مطار مسقط الدولي وزير الشؤون الخارجية " يوسف بن علوي بن

عبدالله " و " سنية غومة " القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بمسقط وعدد

من أعضاء السفارة الليبية والجالية الليبية في السلطنة، وجرى لسيادته

والوفد المرافق له استقبال رسمي واستعرض الرئيس حرس الشرف.

وتوجه " السراج " بعد ذلك إلى قاعة كبار الشخصيات حيث رحب " العلوي "

برئيس المجلس الرئاسي والوفد المرافق له مؤكدا على عمق العلاقات التي

تربط البلدين الشقيقين .

من جانبه عبر " السراج " عن شكره على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال،

وأعلن عن تطلعه لتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين بما يخدم مصالح

الشعبين الشقيقين.





...( وال )...